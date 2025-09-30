Россияне перебрасывают войска с Приднепровского направления на Донецкое, – ОСУВ "Днепр"
- Россия перебрасывает войска с Приднепровского направления на Донетчину из-за нехватки человеческого ресурса.
- Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что значительные потери российской армии повлияли на ее возможности, несмотря на большие мобилизационные резервы.
Российские войска начали перебрасывать свои силы с Приднепровского направления в Донецкую область. Это указывает на проблемы россиян с человеческим ресурсом.
Такие случаи фиксировали неоднократно. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.
Смотрите также Штурмы возле Доброполья и Новопавловки: россияне несут значительные потери, – ISW
Почему Россия начинает активную переброску войск?
По словам Трегубова, уже зафиксированы случаи, когда оккупанты вынужденно снимают подразделения с Херсонского направления и перемещают их на Донбасс. Если раньше пополнение осуществляли за счет резервов внутри России, то теперь все чаще прибегают к маневрированию вдоль всей линии фронта.
Это указывает на то, что у них не идеально уже сейчас с личным ресурсом. Честно говорю, мы делали то же, но мы от обороны воюем, а им надо наступать, и они воюют, в первую очередь, за счет "сжигания" людей как ресурса,
– пояснил Трегубов.
Он также подчеркнул, что значительные потери, которых армия России понесла в течение зимне-летней кампании, ощутимо повлияли на ее возможности, несмотря на формально большие мобилизационные резервы страны-агрессора.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал в эфире 24 Канала, что россияне впервые перебрасывают большое количество военной техники из Мариуполя без тактических маркировок на два направления. Это может быть или Покровск, или агломерация Славянск – Краматорск и Запорожская область.
Что известно о ситуации в Донецкой области?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 29 сентября. По их данным, оккупанты продвинулись в Донецкой области, враг оккупировал село Полтавка и продвинулся возле него.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ освободили ориентировочно 175 квадратных километров территории в рамках контрнаступательной операции. От российских диверсионных групп очищено почти 195 квадратных километров территории.
При этом часть российских подразделений на Добропольском направлении оказалась в окружении.