Российские войска начали перебрасывать свои силы с Приднепровского направления в Донецкую область. Это указывает на проблемы россиян с человеческим ресурсом.

Такие случаи фиксировали неоднократно. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Почему Россия начинает активную переброску войск?

По словам Трегубова, уже зафиксированы случаи, когда оккупанты вынужденно снимают подразделения с Херсонского направления и перемещают их на Донбасс. Если раньше пополнение осуществляли за счет резервов внутри России, то теперь все чаще прибегают к маневрированию вдоль всей линии фронта.

Это указывает на то, что у них не идеально уже сейчас с личным ресурсом. Честно говорю, мы делали то же, но мы от обороны воюем, а им надо наступать, и они воюют, в первую очередь, за счет "сжигания" людей как ресурса,

– пояснил Трегубов.

Он также подчеркнул, что значительные потери, которых армия России понесла в течение зимне-летней кампании, ощутимо повлияли на ее возможности, несмотря на формально большие мобилизационные резервы страны-агрессора.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал в эфире 24 Канала, что россияне впервые перебрасывают большое количество военной техники из Мариуполя без тактических маркировок на два направления. Это может быть или Покровск, или агломерация Славянск – Краматорск и Запорожская область.

Что известно о ситуации в Донецкой области?