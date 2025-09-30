Російські війська почали перекидати свої сили з Придніпровського напрямку на Донеччину. Це вказує на проблеми росіян з людським ресурсом.

Такі випадки фіксували неодноразово. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Чому Росія починає активне перекидання військ?

За словами Трегубова, вже зафіксовані випадки, коли окупанти вимушено знімають підрозділи з Херсонського напрямку та переміщують їх на Донбас. Якщо раніше поповнення здійснювали за рахунок резервів усередині Росії, то тепер все частіше вдаються до маневрування вздовж усієї лінії фронту.

Це вказує на те, що в них не ідеально вже зараз з особовим ресурсом. Чесно кажу, ми робили те саме, але ми від оборони воюємо, а їм треба наступати, і вони воюють, в першу чергу, за рахунок "спалення" людей як ресурсу,

– пояснив Трегубов.

Він також підкреслив, що значні втрати, яких армія Росії зазнала протягом зимово-літньої кампанії, відчутно вплинули на її можливості, попри формально великі мобілізаційні резерви країни-агресора.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів в етері 24 Каналу, що росіяни вперше перекидають велику кількість військової техніки з Маріуполя без тактичних маркувань на два напрямки. Це може бути або Покровськ, або агломерація Слов'янськ – Краматорськ і Запорізька область.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?