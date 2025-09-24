Противник оккупировал еще два населенных пункта на Днепропетровщине и Запорожье: обновление DeepState
- Российские военные оккупировали село Новоивановка в Запорожской области и село Новониколаевка в Днепропетровской области.
- Враг также продвинулся вблизи населенных пунктов Калиновское и Терновое в Днепропетровской области и возле Новоивановки.
Российские военные продолжают давить на линии фронта. В частности, враг продвинулся в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Утром среды, 24 сентября, аналитики обновили карту боевых действий.
Где продвинулись россияне?
По состоянию на 24 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг оккупировал:
- село Новоивановка Гуляйпольской городской громады Запорожской области;
- село Новониколаевка Синельниковского района Днепропетровской области.
Кроме того, россияне продвинулись вблизи населенных пунктов Калиновское и Терновое Синельниковского района Днепропетровщины и вблизи уже упомянутой Новоивановки.
Ситуация на админгранице Запорожья и Днепропетровщины: смотрите на карте
К слову, за сутки 23 сентября, по данным Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении противник совершил 33 атаки, в частности в районе Новоивановки и Новониколаевки.
Что происходит на Днепропетровщине?
- Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона прокомментировал существование так называемой серой зоны на Днепропетровщине. Это относительно открытая местность, через которую россияне ежедневно пытаются пролезть непосредственно на украинскую территорию.
- Сейчас вражеское давление в направлении Днепропетровской области достаточно серьезное – оккупанты постоянно атакуют украинских военных. Сдерживание противника забирает "большое количество сил и ресурса".
- Кроме того, защитники отслеживают определенные маневры, ротации и усиления российских подразделений, однако такую информацию пока не разглашают.