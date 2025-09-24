Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту. Зокрема, ворог просунувся у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Уранці середи, 24 вересня, аналітики оновили карту бойових дій.

Дивіться також Мене волочили лісом майже 3 кілометри, – інтерв'ю ветерана про мобілізацію, оборону Києва і ампутацію

Де просунулися росіяни?

Станом на 24 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог окупував:

село Новоіванівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області;

Гуляйпільської міської громади Запорізької області; село Новомиколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Окрім того, росіяни просунулися поблизу населених пунктів Калинівське та Тернове Синельниківського району Дніпропетровщини та поблизу вже згаданої Новоіванівки.

Ситуація на адмінмежі Запоріжжя й Дніпропетровщини: дивіться на карті

До слова, за добу 23 вересня, за даними Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку противник здійснив 33 атаки, зокрема в районі Новоіванівки та Новомиколаївки.

Що відбувається на Дніпропетровщині?