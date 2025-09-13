Российские военные продолжают давить на линии фронта. В частности, враг продвинулся в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В субботу, 13 сентября, аналитики обновили карту боевых действий.

Где продвинулись россияне?

По состоянию на 13 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг имел продвижение на Харьковщине, а именно вблизи Кондрашовки и в Купянске.

Кроме того, ресурс сообщил о продвижении оккупантов в Новоселице, что на Днепропетровщине. Также уточнена ситуация в районе вблизи Тернового.

К слову, вражеская армия в третий раз использует газовые трубы для проникновения в украинские города, в частности, чтобы преодолевать реку Оскол и заходить в Купянск. По данным DeepState, входы в трубу расположены в районе Лимана Первого, а маршрут до окраин города занимает около 4 суток.

