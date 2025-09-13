Россияне могли зайти в Купянск и продвинулись в Днепропетровской области: обновленная карта Deep
- Российские войска продвинулись на Харьковщине – вблизи Кондрашовки и в Купянске.
- Также зафиксировано продвижение оккупантов в Новоселице на Днепропетровщине, аналитики DeepState уточнили ситуацию вблизи Тернового 13 сентября.
Российские военные продолжают давить на линии фронта. В частности, враг продвинулся в Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В субботу, 13 сентября, аналитики обновили карту боевых действий.
Где продвинулись россияне?
По состоянию на 13 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг имел продвижение на Харьковщине, а именно вблизи Кондрашовки и в Купянске.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
Кроме того, ресурс сообщил о продвижении оккупантов в Новоселице, что на Днепропетровщине. Также уточнена ситуация в районе вблизи Тернового.
Какая ситуация на Днепропетровщине: смотрите на карте
К слову, вражеская армия в третий раз использует газовые трубы для проникновения в украинские города, в частности, чтобы преодолевать реку Оскол и заходить в Купянск. По данным DeepState, входы в трубу расположены в районе Лимана Первого, а маршрут до окраин города занимает около 4 суток.
Война России с Украиной: последние новости
- По данным отчета Института изучения войны за 12 сентября, украинские защитники восстановили свои позиции на Новопавловском направлении, освободив Филию, тогда как россияне продвинулись на Лиманском и Великомихайловском направлениях.
- Противник заметно увеличил количество атак на Харьковщине. За сутки 12 сентября на фронте зафиксировали 183 боевых столкновения, больше всего – на Покровском, Южно-Слобожанском и Северском направлениях.
- Однако, по мнению экс-командующего силами США в Европе генерала-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, отчеты об успехах оккупантов слишком преувеличены, в частности западными медиа. "Мне кажется, что они не имеют возможности постичь какого-то большого и масштабного прорыва, чтобы расширить и углубить свой успех", – отметил он.