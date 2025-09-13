Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту. Зокрема, ворог просунувся у Харківській і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У суботу, 13 вересня, аналітики оновили карту бойових дій.

Де просунулися росіяни?

Станом на 13 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог мав просування на Харківщині, а саме поблизу Кіндрашівки та в Куп'янську.

Зверніть увагу! Керівник МВА Андрій Канашевич в етері телемарафону заявив, що вся територія Куп'янської громади наразі перебуває під повним контролем ЗСУ.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів у Новоселиці, що на Дніпропетровщині. Також уточнено ситуацію в районі поблизу Тернового.

Яка ситуація на Дніпропетровщині: дивіться на карті

До слова, ворожа армія втретє використовує газові труби для проникнення в українські міста, зокрема, щоб долати річку Оскіл і заходити в Куп'янськ. За даними DeepState, входи в трубу розташовані в районі Лиману Першого, а маршрут до околиць міста займає близько 4 діб.

