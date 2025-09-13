Это бесспорно давит на украинских защитников. Детали американский военный рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Что заявил генерал Ходжес?
Бен Ходжес назвал российские достижения на линии соприкосновения "очень скромными". В то же время за них оккупантам приходится платить "слишком высокую" цену.
Если взять способности сухопутных российских сил, мне кажется, что они не имеют возможности достичь какого-то большого и масштабного прорыва, чтобы расширить и углубить свой успех,
– отметил генерал-лейтенант.
Он считает, что украинские военные хорошо борются, не только останавливая наступление противника, но и разрывая его логистические цепочки.
Если вы себя поставите на место украинского защитника – постоянные обстрелы артиллерией, FPV-дронами... Но в контексте того, что на самом деле происходит, я не вижу какого-то российского успеха, или даже возможности такого существенного успеха или прорыва,
– добавил Ходжес.
Ситуация на фронте в Украине: последние новости
- По данным отчета Института изучения войны за 12 сентября, украинские защитники восстановили свои позиции на Новопавловском направлении, освободив Филию, тогда как россияне продвинулись на Лиманском и Великомихайловском направлениях.
- За сутки 12 сентября российская армия потеряла еще 950 оккупантов, теперь общие потери личного состава противника – 1 093 730.
- За сутки 12 сентября на фронте зафиксировали 183 боевых столкновений, больше всего – на Покровском, Южно-Слобожанском и Северском направлениях.