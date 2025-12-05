Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову.

Что сказала Решетилова о системе мобилизации?

По мнению Ольги Решетиловой, военные не должны заниматься непосредственной мобилизацией. Она объяснила, что их задача заключается в формировании мобилизационного плана, постановке людей на учет и распределении личного состава.

Зато, по словам военного омбудсмена, оповещения, доставки граждан, задержания, привлечения к ответственности и информационную работу должны выполнять исполнительная власть, органы местного самоуправления и правоохранительные органы.

Когда все эти институты самоустранились и переложили ответственность на плечи тех, кто не имеет соответствующей способности, последствия были очевидны и прогнозируемы,

– подчеркнула омбудсмен.

Несмотря на последствия Решетилова считает, что изменения возможны. Говорится о реформировании системы со стороны государства и "борьбе общества и медиа с дезинформацией и безответственностью".

