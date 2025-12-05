Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову.
Что сказала Решетилова о системе мобилизации?
По мнению Ольги Решетиловой, военные не должны заниматься непосредственной мобилизацией. Она объяснила, что их задача заключается в формировании мобилизационного плана, постановке людей на учет и распределении личного состава.
Зато, по словам военного омбудсмена, оповещения, доставки граждан, задержания, привлечения к ответственности и информационную работу должны выполнять исполнительная власть, органы местного самоуправления и правоохранительные органы.
Когда все эти институты самоустранились и переложили ответственность на плечи тех, кто не имеет соответствующей способности, последствия были очевидны и прогнозируемы,
– подчеркнула омбудсмен.
Несмотря на последствия Решетилова считает, что изменения возможны. Говорится о реформировании системы со стороны государства и "борьбе общества и медиа с дезинформацией и безответственностью".
Что известно о недавнем нападении на ТЦК?
Во Львовской областной прокуратуре сообщили, что вечером 3 декабря мужчина проигнорировал законные требования военных во время проверки документов. После этого нападавший ударил ножом одного из военнослужащих ТЦК.
Пострадавшим оказался ветеран российско-украинской войны Юрий Бондаренко. Его с артериальным кровотечением госпитализировали, но он умер в больнице.
5 декабря суд Львова избрал для 30-летнего подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения.