Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Какую меру пресечения избрали подозреваемому и что ему грозит?

Суд постановил взять мужчину под стражу на 60 суток – без всякой возможности внесения залога.

Как сообщила корреспондентка Общественного из зала суда, прокуроры настаивали именно на такой мере пресечения, считая, что подозреваемый может скрываться или влиять на следствие.

Защита взамен просила суд избрать более мягкий вариант, а именно круглосуточный домашний арест или содержание под стражей с минимальным залогом. Адвокат подозреваемого отметила, что ее подзащитный ранее не судим, имеет стабильное место жительства, образование и содержит тяжелобольную бабушку.

Несмотря на эти аргументы, суд поддержал позицию обвинения и избрал самую строгую из возможных мер пресечения. Мужчина будет оставаться под стражей как минимум до 30 января 2026 года.



Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве военного / Фото Нацполиции

Заметим, что подозреваемому инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть, а также насилие в отношении должностного лица. Согласно закону, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Решение суда уже прокомментировал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. Он назвал его "абсолютно правильным", подчеркнув, что убийство военного в тылу "не может иметь никаких смягчающих трактовок".

Справедливость в этом деле – вопрос не только одного приговора. Речь идет о доверии и уважении общества к нашим воинам, которые жертвуют ради обороны государства ценным – здоровьем и временем с близкими,

– написал Козицкий.

Что известно об убийстве Бондаренко?