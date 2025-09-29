В воскресенье, 28 сентября, спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что на Новопавловском направлении российские войска пытаются проникнуть и обойти украинские оборонительные позиции. Враг действует небольшими группами.

Кроме того, передислокация оккупантов свидетельствует о недостатке личного состава. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Какова ситуация на Новопавловском направлении?

По словам Трегубова, враг пытается закрепиться в небольших населенных пунктах вдоль границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Однако открытая местность в этом районе неблагоприятна для наступлений. Россиянам будет трудно найти укрытие в лесополосах, когда начнут падать листья.

Интересно, что военное командование противника перебрасывает войска с Юга на Восток Украины. Ранее же в районы с высшим приоритетом передислоцировали силы из России или с третьей-четвертой линии обороны на оккупированных территориях.

Трегубов считает, что такое изменение свидетельствует о том, что Россия страдает от недостатка личного состава,

– пишут в Институте изучения войны.

Обратите внимание! По данным ISW, опубликованные 28 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск на юг от населенного пункта Филия.

Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте

К слову, за сутки 28 сентября на Новопавловском направлении враг совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малиевка, Новогригорьевка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Что известно о проблемах в российской армии?