Росіяни зіткнулися з нестачею особового складу на основних напрямках фронту, – ISW
- На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються обійти українські позиції, ворог просунувся біля Філії.
- Тепер окупанти перекидають війська з півдня на схід України, що може свідчити про нестачу особового складу.
У неділю, 28 вересня, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що на Новопавлівському напрямку російські війська намагаються проникнути та обійти українські оборонні позиції. Ворог діє невеликими групами.
Окрім того, передислокація окупантів свідчить про нестачу особового складу. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.
Яка ситуація на Новопавлівському напрямку?
За словами Трегубова, ворог намагається закріпитися в невеликих населених пунктах уздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Однак відкрита місцевість у цьому районі несприятлива для наступів. Росіянам буде важко знайти укриття в лісосмугах, коли почне падати листя.
Цікаво, що військове командування противника перекидає війська з Півдня на Схід України. Раніше ж у райони з вищим пріоритетом передислоковували сили з Росії або з третьої-четвертої лінії оборони на окупованих територіях.
Трегубов вважає, що така зміна свідчить про те, що Росія страждає від нестачі особового складу,
– пишуть в Інституті вивчення війни.
Зверніть увагу! За даними ISW, опубліковані 28 вересня геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на південь від населеного пункту Філія.
Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
До слова, за добу 28 вересня на Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Що відомо про проблеми в російській армії?
- Ексклюзивно в етері 24 Каналу директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що у ворожій армії є проблеми з фінансуванням. Аби компенсувати втрати, там знову почали брати на службу в'язнів. Окупантам із тюрем роздають браслети: червоні – ВІЛ-інфікованим, білі – хворим на гепатит. Також дозволено вербувати людей із гепатитом C. "Це ознака відчаю", – вважає Жмайло.
- Спеціально в етері 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко поділився, що у власній армії російські солдати зазнають залякувань і фізичних покарань. Полонені окупанти розповідають, що по 10 днів нічого не їли, адже через проблеми з логістикою їм практично не постачали їжу та воду. "Це країна рабів. Вони рабськими методами женуть у бій своїх одноразових на швидку руку назбираних безхатченків", – зазначив Назаренко.
- Натомість політолог Ігор Рейтерович вважає, що з огляду на людський ресурс Володимир Путін може ще довго продовжувати війну. Однак усе накладається на інфляцію та дефіцит російського бюджету, зокрема через досить великі виплати для контрактників.