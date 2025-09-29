У неділю, 28 вересня, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що на Новопавлівському напрямку російські війська намагаються проникнути та обійти українські оборонні позиції. Ворог діє невеликими групами.

Окрім того, передислокація окупантів свідчить про нестачу особового складу. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку?

За словами Трегубова, ворог намагається закріпитися в невеликих населених пунктах уздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Однак відкрита місцевість у цьому районі несприятлива для наступів. Росіянам буде важко знайти укриття в лісосмугах, коли почне падати листя.

Цікаво, що військове командування противника перекидає війська з Півдня на Схід України. Раніше ж у райони з вищим пріоритетом передислоковували сили з Росії або з третьої-четвертої лінії оборони на окупованих територіях.

Трегубов вважає, що така зміна свідчить про те, що Росія страждає від нестачі особового складу,

– пишуть в Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу! За даними ISW, опубліковані 28 вересня геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на південь від населеного пункту Філія.

Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

До слова, за добу 28 вересня на Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Що відомо про проблеми в російській армії?