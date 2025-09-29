Окрім того, передислокація окупантів свідчить про нестачу особового складу. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.

Дивіться також Як російські генерали "кидають" окупантів на гроші: інтерв'ю "Цезаря" з легіону "Свобода Росії"

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку?

За словами Трегубова, ворог намагається закріпитися в невеликих населених пунктах уздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Однак відкрита місцевість у цьому районі несприятлива для наступів. Росіянам буде важко знайти укриття в лісосмугах, коли почне падати листя.

Цікаво, що військове командування противника перекидає війська з Півдня на Схід України. Раніше ж у райони з вищим пріоритетом передислоковували сили з Росії або з третьої-четвертої лінії оборони на окупованих територіях.

Трегубов вважає, що така зміна свідчить про те, що Росія страждає від нестачі особового складу,

– пишуть в Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу! За даними ISW, опубліковані 28 вересня геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на південь від населеного пункту Філія.

Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

До слова, за добу 28 вересня на Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Що відомо про проблеми в російській армії?