Окрім того, передислокація окупантів свідчить про нестачу особового складу. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.
Яка ситуація на Новопавлівському напрямку?
За словами Трегубова, ворог намагається закріпитися в невеликих населених пунктах уздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Однак відкрита місцевість у цьому районі несприятлива для наступів. Росіянам буде важко знайти укриття в лісосмугах, коли почне падати листя.
Цікаво, що військове командування противника перекидає війська з Півдня на Схід України. Раніше ж у райони з вищим пріоритетом передислоковували сили з Росії або з третьої-четвертої лінії оборони на окупованих територіях.
Трегубов вважає, що така зміна свідчить про те, що Росія страждає від нестачі особового складу,
– пишуть в Інституті вивчення війни.
Зверніть увагу! За даними ISW, опубліковані 28 вересня геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на південь від населеного пункту Філія.
Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
До слова, за добу 28 вересня на Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Що відомо про проблеми в російській армії?
- Ексклюзивно в етері 24 Каналу директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що у ворожій армії є проблеми з фінансуванням. Аби компенсувати втрати, там знову почали брати на службу в'язнів. Окупантам із тюрем роздають браслети: червоні – ВІЛ-інфікованим, білі – хворим на гепатит. Також дозволено вербувати людей із гепатитом C. "Це ознака відчаю", – вважає Жмайло.
- Спеціально в етері 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко поділився, що у власній армії російські солдати зазнають залякувань і фізичних покарань. Полонені окупанти розповідають, що по 10 днів нічого не їли, адже через проблеми з логістикою їм практично не постачали їжу та воду. "Це країна рабів. Вони рабськими методами женуть у бій своїх одноразових на швидку руку назбираних безхатченків", – зазначив Назаренко.
- Натомість політолог Ігор Рейтерович вважає, що з огляду на людський ресурс Володимир Путін може ще довго продовжувати війну. Однак усе накладається на інфляцію та дефіцит російського бюджету, зокрема через досить великі виплати для контрактників.