Кроме того, передислокация оккупантов свидетельствует о недостатке личного состава. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
Какова ситуация на Новопавловском направлении?
По словам Трегубова, враг пытается закрепиться в небольших населенных пунктах вдоль границы Донецкой и Днепропетровской областей.
Однако открытая местность в этом районе неблагоприятна для наступлений. Россиянам будет трудно найти укрытие в лесополосах, когда начнут падать листья.
Интересно, что военное командование противника перебрасывает войска с Юга на Восток Украины. Ранее же в районы с высшим приоритетом передислоцировали силы из России или с третьей-четвертой линии обороны на оккупированных территориях.
Трегубов считает, что такое изменение свидетельствует о том, что Россия страдает от недостатка личного состава,
– пишут в Институте изучения войны.
Обратите внимание! По данным ISW, опубликованные 28 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск на юг от населенного пункта Филия.
Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте
К слову, за сутки 28 сентября на Новопавловском направлении враг совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малиевка, Новогригорьевка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Что известно о проблемах в российской армии?
- Эксклюзивно в эфире 24 Канала директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что во вражеской армии есть проблемы с финансированием. Чтобы компенсировать потери, там снова начали брать на службу заключенных. Оккупантам из тюрем раздают браслеты: красные – ВИЧ-инфицированным, белые – больным гепатитом. Также разрешено вербовать людей с гепатитом C. "Это признак отчаяния", – считает Жмайло.
- Специально в эфире 24 канала офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко поделился, что в собственной армии российские солдаты подвергаются запугиваниям и физическим наказаниям. Пленные оккупанты рассказывают, что по 10 дней ничего не ели, ведь из-за проблем с логистикой им практически не поставляли еду и воду. "Это страна рабов. Они рабскими методами гонят в бой своих одноразовых, на скорую руку собранных бездомных", – отметил Назаренко.
- В свою очередь политолог Игорь Рейтерович считает, что учитывая человеческий ресурс, Владимир Путин может еще долго продолжать войну. Однако все накладывается на инфляцию и дефицит российского бюджета, в частности из-за достаточно больших выплат для контрактников.