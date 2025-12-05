Линии боестолкновения больше не существует, – подполковник о существенных изменениях на фронте
- Подполковник Максим Жорин отметил, что на фронте больше нет четкой линии боестолкновения, вместо этого существуют размытые кол-зоны с перемешанными позициями обеих сторон.
- Такая ситуация усложняет логистику для обеих сторон, есть большая инфильтрация и противника, и украинских военных.
Многие военные утверждают, что сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", ведь ее фактически не существует. Появилось понятие кил-зоны, то есть размытой "серой зоны", где перемешаны позиции обеих сторон.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин, добавив, что правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.
Смотрите также Много продвижений россиян, но ВСУ тоже идут вперед: карты фронта от ISW на 5 декабря
Что именно изменилось на фронте?
Теперь на поле боя совершенно по-другому расположены позиции, фортификации. Все совсем не похоже на рисунки учебников или то, что описано в доктринах западных стран. Всего этого нет.
Теперь есть отдельные позиции, которые расположены иначе, которые создают между собой определенные мешки. Это другие инженерные заграждения перед позициями, другая маскировка и позиций, и фортификационных сооружений, поэтому изменилось абсолютно все,
– добавил Максим Жорин.
Нет понятия одной полосы для врага, а другой – для позиций Вооруженных Сил. На многих участках очень сильная инфильтрация войск. Есть некоторые места, где перекрещиваются позиции наши и противника. Это усложняет логистику для обеих сторон.
"Это реалии сегодняшней войны. Звучит абсурдно, но иногда наши позиции могут быть впереди позиций противника и наоборот. Это уже совсем не похоже на каноническую, традиционную линию боевого соприкосновения, которая была последние 100 лет", – подытожил Максим Жорин.
Какова ситуация на разных участках фронта?
- Самая тяжелая ситуация сегодня на Донетчине, в районе Покровска и Мирнограда. Украинские военные продолжают защищать Покровск. Враг сейчас в южной части и делает попытки закрепиться в центре. Также бои переходят на север города.
- В Мирнограде очень затруднена логистика, но сообщения россиян о якобы окружении города не соответствуют действительности. Удержать Мирноград можно, если удастся деблокировать населенные пункты Родинское и Красный Лиман. Это позволит наладить логистику.
- Российские ДРГ проникли на территорию Доброполья, что в Запорожье. Впрочем эту группу уничтожили и село находится под контролем Сил обороны. Также россияне пытаются двигаться в сторону Гуляйполя.