Линии боестолкновения больше не существует, – подполковник о существенных изменениях на фронте

Многие военные утверждают, что сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", ведь ее фактически не существует. Появилось понятие кил-зоны, то есть размытой "серой зоны", где перемешаны позиции обеих сторон.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин, добавив, что правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.

Что именно изменилось на фронте?

Теперь на поле боя совершенно по-другому расположены позиции, фортификации. Все совсем не похоже на рисунки учебников или то, что описано в доктринах западных стран. Всего этого нет.

Теперь есть отдельные позиции, которые расположены иначе, которые создают между собой определенные мешки. Это другие инженерные заграждения перед позициями, другая маскировка и позиций, и фортификационных сооружений, поэтому изменилось абсолютно все,

– добавил Максим Жорин.

Нет понятия одной полосы для врага, а другой – для позиций Вооруженных Сил. На многих участках очень сильная инфильтрация войск. Есть некоторые места, где перекрещиваются позиции наши и противника. Это усложняет логистику для обеих сторон.

"Это реалии сегодняшней войны. Звучит абсурдно, но иногда наши позиции могут быть впереди позиций противника и наоборот. Это уже совсем не похоже на каноническую, традиционную линию боевого соприкосновения, которая была последние 100 лет", – подытожил Максим Жорин.

Какова ситуация на разных участках фронта?