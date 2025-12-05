Лінії боєзіткнення більше не існує, – підполковник про суттєві зміни на фронті

Чимало військових переконують, що зараз недоречно вживати формулювання "лінія бойового зіткнення", адже її фактично не існує. З'явилося поняття кіл-зони, тобто розмитої "сірої зони", де перемішані позиції обох сторін.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін, додавши, що правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, уже не працює.

Що саме змінилося на фронті?

Тепер на полі бою абсолютно по-іншому розташовані позиції, фортифікації. Все зовсім не схоже на малюнки підручників чи те, що описано у доктринах західних країн. Усього цього немає.

Тепер є окремі позиції, які розташовані інакше, які створюють між собою певні мішки. Це інші інженерні загородження перед позиціями, інше маскування і позицій, і фортифікаційних споруд, тому змінилося абсолютно все,

– додав Максим Жорін.

Немає поняття однієї смуги для ворога, а іншої – для позицій Збройних Сил. На багатьох ділянках дуже сильна інфільтрація військ. Є деякі місця, де перехрещуються позиції наші та противника. Це ускладнює логістику для обох сторін.

"Це реалії сьогоднішньої війни. Звучить абсурдно, але інколи наші позиції можуть бути спереду позицій противника й навпаки. Це вже зовсім не схоже на канонічну, традиційну лінію бойового зіткнення, яка була останні 100 років", – підсумував Максим Жорін.

Яка ситуація на різних ділянках фронту?