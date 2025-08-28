Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко рассказал, что российские захватчики совершали агрессивные действия в отношении его абсолютно во всех местах лишения свободы. В частности, оккупанты трижды ломали бывшему украинскому пленному ребра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Миколаенко в интервью изданию "Мост".

К теме Экс-мэр Херсона получил предложение от ФСБ: он мог работать вместо Сальдо

Как Миколаенко пережил российский плен?

Владимир Миколаенко отметил, что во время плена находился в трех местах лишения свободы: в Херсоне, Борисоглебске Воронежской области и Пакино Владимирской области России. И неизменным во всех этих местах оставалось одно – избиение со стороны россиян.

Вот я сегодня смотрел документы по обследованию. Смотрю, написано "Сломанные ребра". Их ломали трижды: один раз на Страстную пятницу, второй раз на день пионерии, уже в Воронеже, а третий раз – когда "заселялись" в Пакино. Но пусть, это все уже забыто,

– сказал экс-мэр Херсона.

По словам Миколаенко, жестче всего его пытали в Херсоне. Там он находился 16 суток.

"Они постоянно пытали. Один день больше, второй день меньше. В Херсоне я был где-то 16 суток. А в Севастополь когда привезли, раздели, спрашивают "А что это такое"? Я говорю: "Упал, 16 дней падал"", – заявил Миколаенко.

Он рассказал, что когда находился в Севастополе, там был один парень из их – врач. Экс-мэр Херсона тихо подошел к нему и признался, что "ходит в туалет с желчью и кровью", и спросил, что ему могли поотбивать. Врач сказал, что после такого избиения ничего удивительного нет.

Обратите внимание! Избиение гражданских пленных является грубым нарушением Женевских конвенций, которые запрещают жестокое и унизительное обращение. Такие действия квалифицируются как военное преступление и влекут за собой международную ответственность.

Когда экс-мэр Херсона вернулся из российского плена?