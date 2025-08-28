Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко розповів, що російські загарбники здійснювали агресивні дії щодо нього абсолютно в усіх місцях позбавлення волі. Зокрема, окупанти тричі ламали колишньому українському полоненому ребра.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Миколаєнка в інтерв'ю виданню "Мост".

Як Миколаєнко пережив російський полон?

Володимир Миколаєнко зазначив, що під час полону перебував у трьох місцях позбавлення волі: у Херсоні, Борисоглібську Воронезької області та Пакіно Володимирської області Росії. І незмінним у всіх цих місцях залишалося одне – побиття зі сторони росіян.

От я сьогодні дивився документи з обстеження. Дивлюсь, написано "Зламані ребра". Їх ламали тричі: один раз на Страсну п'ятницю, другий раз на день піонерії, вже у Воронежі, а третій раз – коли "заселялися" в Пакіно. Але нехай, це все вже забуто,

– сказав ексмер Херсона.

За словами Миколаєнка, найжорсткіше його катували у Херсоні. Там він перебував 16 діб.

"Вони постійно катували. Один день більше, другий день менше. В Херсоні я був десь 16 діб. А в Севастополь коли привезли, роздягли, питають "А що це таке"? Я кажу: "Впав, 16 днів падав"", – заявив Миколаєнко.

Він розповів, що коли перебував у Севастополі, там був один хлопець із їхніх – лікар. Ексмер Херсона тихо підійшов до нього і зізнався, що "ходить у туалет із жовчю й кров’ю", і запитав, що йому могли повідбивати. Лікар сказав, що після такого побиття нічого дивного немає.

Зверніть увагу! Побиття цивільних полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, які забороняють жорстоке та принизливе поводження. Такі дії кваліфікуються як воєнний злочин і тягнуть за собою міжнародну відповідальність.

Коли ексмер Херсона повернувся з російського полону?