Волынь в трауре: на фронте погибли еще трое защитников

В понедельник, 17 ноября, стало известно о гибели на фронте еще трех защитников с Волыни. Свою жизнь за Украину отдали Ярослав Сад, Владимир Северенюк и Андрей Ящук.

В трауре теперь села Кияж, Пески-Ричицкие и Холопичи. Что известно о бойцах и когда будет происходить прощание – сообщает 24 Канал.

Что известно о Ярославе Саде?

22-летний Ярослав Сад – старший солдат военной службы по контракту из села Кияж.

Парень погиб 11 ноября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Александро-Калиново в Донецкой области.

У Доросиновской общине объявили трехдневный траур. Дату и место прощания с защитником сообщат позже.



Ярослав Сад / Фото Доросиновская община

Что известно о Владимире Северенюке?

39-летний Владимир Северенюк был жителем села Пески-Ричицкие. Военный погиб 10 ноября во время выполнения боевого задания в Сумской области.

О потере сообщил Забродовский сельский совет. Дату и место прощания там объявят дополнительно.



Владимир Северенюк / Фото Забродовский сельский совет

Что известно об Андрее Ящуке?

37-летнего военнослужащего из села Холопичи Андрея Ящука целый год считали пропавшим без вести. Он погиб 17 ноября 2024 года в Суджанском районе Курской области.

Смерть бойца подтвердили с помощью ДНК-экспертизы, с мужчиной уже попрощались в Затурцевской общине, рассказал Суспильному председатель Юрий Ковальчук.

У покойного остались жена и трое детей, самому маленькому ребенку исполнилось 1,5 года,

– говорится в сообщении.

Кого еще потеряла Волынь?