Волинь у жалобі: на фронті загинули ще троє захисників

У понеділок, 17 листопада, стало відомо про загибель на фронті ще трьох захисників з Волині. Своє життя за Україну віддали Ярослав Сад, Володимир Северенюк і Андрій Ящук.

У жалобі тепер села Кияж, Піски-Річицькі та Холопичі. Що відомо про бійців і коли відбуватиметься прощання – повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Ярослава Сада?

22-річний Ярослав Сад – старший солдат військової служби за контрактом з села Кияж.

Хлопець загинув 11 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Олександро-Калинове на Донеччині.

У Доросинівській громаді оголосили триденну жалобу. Дату й місце прощання із захисником повідомлять пізніше.



Ярослав Сад / Фото Доросинівська громада

Що відомо про Володимира Северенюка?

39-річний Володимир Северенюк був жителем села Піски-Річицькі. Військовий загинув 10 листопада під час виконання бойового завдання у Сумській області.

Про втрату повідомила Забродівська сільська рада. Дату й місце прощання там сповістять додатково.



Володимир Северенюк / Фото Забродівська сільська рада

Що відомо про Андрія Ящука?

37-річного військовослужбовця з села Холопичі Андрія Ящука цілий рік вважали зниклим безвісти. Він поліг 17 листопада 2024 року в Суджанському районі Курської області.

Загибель бійця підтвердили за допомогою ДНК-експертизи, з чоловіком уже попрощалися в Затурцівській громаді, розповів Суспільному голова Юрій Ковальчук.

У покійного залишилися дружина і троє дітей, найменшій дитині виповнилося 1,5 року,

– йдеться в повідомленні.

