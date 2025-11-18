У жалобі тепер села Кияж, Піски-Річицькі та Холопичі. Що відомо про бійців і коли відбуватиметься прощання – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також "Якби не дитина – я б пішла у військо": спогади дружини та побратимів про загиблого воїна Юхименка
Що відомо про Ярослава Сада?
22-річний Ярослав Сад – старший солдат військової служби за контрактом з села Кияж.
Хлопець загинув 11 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Олександро-Калинове на Донеччині.
У Доросинівській громаді оголосили триденну жалобу. Дату й місце прощання із захисником повідомлять пізніше.
Ярослав Сад / Фото Доросинівська громада
Що відомо про Володимира Северенюка?
39-річний Володимир Северенюк був жителем села Піски-Річицькі. Військовий загинув 10 листопада під час виконання бойового завдання у Сумській області.
Про втрату повідомила Забродівська сільська рада. Дату й місце прощання там сповістять додатково.
Володимир Северенюк / Фото Забродівська сільська рада
Що відомо про Андрія Ящука?
37-річного військовослужбовця з села Холопичі Андрія Ящука цілий рік вважали зниклим безвісти. Він поліг 17 листопада 2024 року в Суджанському районі Курської області.
Загибель бійця підтвердили за допомогою ДНК-експертизи, з чоловіком уже попрощалися в Затурцівській громаді, розповів Суспільному голова Юрій Ковальчук.
У покійного залишилися дружина і троє дітей, найменшій дитині виповнилося 1,5 року,
– йдеться в повідомленні.
Кого ще втратила Волинь?
Нагадаємо, 30 вересня стало відомо про загибель Віталія Янковського – священнослужителя ПЦУ та викладача, що добровільно пішов на війну після смерті дружини.
Під час виконання бойового завдання на Сумщині 2 жовтня поліг капітан Леонід Семенюк – командир одного з підрозділів ЗСУ.