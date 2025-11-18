В трауре теперь села Кияж, Пески-Ричицкие и Холопичи. Что известно о бойцах и когда будет происходить прощание – сообщает 24 Канал.
Смотрите также "Если бы не ребенок – я бы пошла в армию": воспоминания жены и побратимов о погибшем воине Юхименко
Что известно о Ярославе Саде?
22-летний Ярослав Сад – старший солдат военной службы по контракту из села Кияж.
Парень погиб 11 ноября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Александро-Калиново в Донецкой области.
У Доросиновской общине объявили трехдневный траур. Дату и место прощания с защитником сообщат позже.
Ярослав Сад / Фото Доросиновская община
Что известно о Владимире Северенюке?
39-летний Владимир Северенюк был жителем села Пески-Ричицкие. Военный погиб 10 ноября во время выполнения боевого задания в Сумской области.
О потере сообщил Забродовский сельский совет. Дату и место прощания там объявят дополнительно.
Владимир Северенюк / Фото Забродовский сельский совет
Что известно об Андрее Ящуке?
37-летнего военнослужащего из села Холопичи Андрея Ящука целый год считали пропавшим без вести. Он погиб 17 ноября 2024 года в Суджанском районе Курской области.
Смерть бойца подтвердили с помощью ДНК-экспертизы, с мужчиной уже попрощались в Затурцевской общине, рассказал Суспильному председатель Юрий Ковальчук.
У покойного остались жена и трое детей, самому маленькому ребенку исполнилось 1,5 года,
– говорится в сообщении.
Кого еще потеряла Волынь?
Напомним, 30 сентября стало известно о гибели Виталия Янковского – священнослужителя ПЦУ и преподавателя, добровольно ушедшего на войну после смерти жены.
Во время выполнения боевого задания на Сумщине 2 октября погиб капитан Леонид Семенюк – командир одного из подразделений ВСУ.