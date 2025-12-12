Зеленский объяснил, что именно американцы предлагают по ЗАЭС

По словам украинской стороны, США предлагают совместный формат управления Запорожской АЭС. Впрочем, глава государства подчеркнул, что это возможно лишь при условии полной демилитаризации этой зоны.

Об этом президент Украины рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Как продвигается вопрос Запорожской АЭС?

Украина настаивает, что станция является ее собственностью, и любой доступ к управлению ею возможен только после демилитаризации территории и вывода российских войск.

Только после этого можно обсуждать, как организовать совместное управление, определить влияние и финансовые доли сторон и наладить работу станции.

То есть для нас ЗАЭС это – наше, а "русские" считают, что если они оккупировали, то это их. Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше – это наше,

– высказался Зеленский.

Поэтому до прекращения боевых действий сложно точно сказать, каким именно будет механизм урегулирования работы Запорожской АЭС. Сейчас детали консорциума и модели менеджмента остаются предметом обсуждений.

Напомним, оккупация Запорожской АЭС российскими войсками началась 4 марта 2022 года, когда они захватили станцию и город Энергодар во время вторжения в Украину. С тех пор страна-агрессор размещает там технику, обстреливает объект, пытается интегрировать его в свою энергосистему.

Последние новости о ЗАЭС: какая ситуация?