Зеленский объяснил, что именно американцы предлагают по ЗАЭС
- США имеют собственное видение на управление Запорожской АЭС.
- Обсуждение модели менеджмента ЗАЭС продолжаются, но окончательные решения зависят от прекращения боевых действий и вывода российских войск.
По словам украинской стороны, США предлагают совместный формат управления Запорожской АЭС. Впрочем, глава государства подчеркнул, что это возможно лишь при условии полной демилитаризации этой зоны.
Об этом президент Украины рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Как продвигается вопрос Запорожской АЭС?
Украина настаивает, что станция является ее собственностью, и любой доступ к управлению ею возможен только после демилитаризации территории и вывода российских войск.
Только после этого можно обсуждать, как организовать совместное управление, определить влияние и финансовые доли сторон и наладить работу станции.
То есть для нас ЗАЭС это – наше, а "русские" считают, что если они оккупировали, то это их. Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше – это наше,
– высказался Зеленский.
Поэтому до прекращения боевых действий сложно точно сказать, каким именно будет механизм урегулирования работы Запорожской АЭС. Сейчас детали консорциума и модели менеджмента остаются предметом обсуждений.
Напомним, оккупация Запорожской АЭС российскими войсками началась 4 марта 2022 года, когда они захватили станцию и город Энергодар во время вторжения в Украину. С тех пор страна-агрессор размещает там технику, обстреливает объект, пытается интегрировать его в свою энергосистему.
Последние новости о ЗАЭС: какая ситуация?
Недавно гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае подписания мирного соглашения Запорожская АЭС должна получить особый статус, а Украина и Россия должны договориться о сотрудничестве.
Бывший министр экологии и ядерной безопасности Юрий Костенко в комментарии для 24 Канала отметил, что совместное управление станцией под наблюдением МАГАТЭ является абсурдным и противоречит международным стандартам агентства.
Ни для кого не секрет, что присутствие вражеских войск на энергообъекте вызывает постоянно проблемы с оборудованием и представляет угрозу для безопасности ситуации.
В частности 14 ноября на Запорожской АЭС отключилась одна из двух внешних линий электропередачи 750 кВ "ЗАЭС – Днепровская". Специалисты предупреждали о риске 11-го блэкаута, который может угрожать радиационной безопасности станции.