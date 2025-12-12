Зеленський пояснив, що саме американці пропонують щодо ЗАЕС

За словами української сторони, США пропонують спільний формат управління Запорізькою АЕС. Втім, глава держави підкреслив, що це можливо лише за умови повної демілітаризації цієї зони.

Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Актуально Є одна умова для припинення вогню: Зеленський пояснив, яка саме

Як просувається питання Запорізької АЕС?

Україна наполягає, що станція є її власністю, і будь-який доступ до управління нею можливий лише після демілітаризації території та виведення російських військ.

Лише після цього можна обговорювати, як організувати спільне управління, визначити вплив та фінансові частки сторін і налагодити роботу станції.

Тобто для нас ЗАЕС це – наше, а "рускі" вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше,

– висловився Зеленський.

Тож до припинення бойових дій складно точно сказати, яким саме буде механізм урегулювання роботи Запорізької АЕС. Наразі деталі консорціуму та моделі менеджменту залишаються предметом обговорень.

Нагадаємо, окупація Запорізької АЕС російськими військами розпочалася 4 березня 2022 року, коли вони захопили станцію та місто Енергодар під час вторгнення в Україну. З того часу країна-агресорка розміщує там техніку, обстрілює об'єкт, намагається інтегрувати його до своєї енергосистеми.

