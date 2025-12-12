"Света не будет до конца года": в ДТЭК объяснили сообщения, которые получили некоторые одесситы

В пятницу, 12 декабря, некоторые жители Одессы получили сообщение от ДТЭК, что восстановление энергосистемы продлится до конца года. Мол, до 31 декабря еще будут серьезные проблемы со светом.

В компании рассказали, почему одесситам бот прислал такое сообщение. Об этом пишет 24 Канал.

Правда ли, что в Одессе не будет света до 1 января?

Утром 12 декабря одесситов удивило сообщение в чат-боте ДТЭК о том, что восстановление электроснабжения в городе ожидается в 23:00 31 декабря. Люди сразу же обратились за объяснениями в компанию. Пользователи подозревали, что в системе оповещения мог произойти сбой, ведь они убеждены, что ДТЭК не может выключить свет на несколько недель.

На запросы одесситов ответили. Представители ДТЭК пишут, что в боте действительно произошел технический сбой.

Произошел сбой в системе информирования, уже работаем над его ликвидацией. Приносим извинения за неудобства,

– объяснили в компании.

То есть сообщение о том, что до ночи 31 декабря будут продолжаться восстановительные работы на сети, не соответствует действительности.

