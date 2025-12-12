"Світла не буде до кінця року": у ДТЕК пояснили повідомлення, які отримали деякі одесити
- Деякі жителі Одеси отримали повідомлення від ДТЕК про відновлення енергосистеми до кінця року.
- ДТЕК підтвердив збій у системі інформування та працює над його усуненням.
У п'ятницю, 12 грудня, деякі жителі Одеси отримали повідомлення від ДТЕК, що відновлення енергосистеми триватиме до кінця року. Мовляв, до 31 грудня ще будуть серйозні проблеми зі світлом.
В компанії розповіли, чому одеситам бот надіслав таке повідомлення. Про це пише 24 Канал.
Чи правда, що в Одесі не буде світла до 1 січня?
Зранку 12 грудня одеситів здивувало повідомлення в чат-боті ДТЕК про те, що відновлення електропостачання в місті очікується о 23:00 31 грудня. Люди одразу ж звернулися за поясненнями до компанії. Користувачі підозрювали, що в системі сповіщення міг статися збій, адже вони переконані, що ДТЕК не може вимкнути світло на кілька тижнів.
На запити одеситів відповіли. Представники ДТЕК пишуть, що в боті дійсно стався технічний збій.
Стався збій в системі інформування, вже працюємо над його ліквідацією. Перепрошуємо за незручності,
– пояснили в компанії.
Тобто повідомлення про те, що до ночі 31 грудня триватимуть відновлювальні роботи на мережі, не відповідає дійсності.
Яка ситуація зі світлом на Одещині 12 грудня?
В ніч проти 12 грудня росіяни влучили в енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. Окупанти пошкодили вже 20-ту підстанцію компанії. Після ракетного обстрілу необхідне відновлення ліній. Станом на ранок світло повернули 40 тисячам клієнтів, але знеструмлені ще 91,9 тисячі сімей. Фахівці вже працюють на місцях атак, оцінюють масштаби руйнувань та намагаються подати напругу першочергово для обʼєктів критичної інфраструктури.
Під час нічної атаки на Одещину в обласному пункті було також пошкоджено житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури. Після атаки одразу кілька районів міста залишилися без світла.