25 ноября, 08:53
На Буковине неожиданно объявили тревогу: какая причина

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • На Буковине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотных аппаратов, которые двигались мимо Молдовы в направлении Черновицкой области.
  • Министерство обороны Молдовы сообщило о пролете дрона-камикадзе типа "Шахед" через южный регион страны в направлении границы с Румынией.

На территории Черновицкой области утром во вторник, 25 ноября, неожиданно объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотных аппаратов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной государственной администрации Руслана Запаранюка и мониторинговые каналы.

Какова причина воздушной тревоги на Буковине?

Ориентировочно в 08:25 на территории Черновицкого, Вижницкого и Днестровского районов объявили воздушную тревогу из-за движения беспилотника мимо Молдовы, который двигался в направлении Черновицкой области.

Пара БпЛА гуляет по территории Молдовы недалеко от столицы Кишенев, 
– пишут мониторы.

Министерство обороны Молдовы утром во вторник, 25 ноября, сообщило пограничной полиции о пролете воздушным пространством Молдовы дрона-камикадзе типа "Шахед" в южном регионе страны.

По данным ведомства, БпЛА зафиксировали на направлении Виноградовка – Вулканешты, после чего цель продолжила движение в сторону границы с Румынией, в районе между населенными пунктами Колибаш, район Кагул, и Вадул-луй-Исак

По предварительной информации, затем он пересек границу, войдя в воздушное пространство Румынии.

Что известно о ночной атаке?

  • Ночью в Киеве слышали взрывы. Туда летели, предварительно, все ракеты, как "Калибры", так и "Кинжалы". Столицу также атаковала баллистика. Также с разных направлений продолжалась атака ударных дронов-камикадзе.

  • Враг нанес удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам региона. В Белой Церкви, в частности, повреждений получил 4-этажный жилой дом, 46 человек эвакуировали.

  • Под прицелом врага был в том числе и Святошинский район Киева. Там зафиксировали разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут быть люди.