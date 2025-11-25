На Буковині неочікувано оголосили тривогу: яка причина
- На Буковині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотних апаратів, які рухалися повз Молдову в напрямку Чернівецької області.
- Міністерство оборони Молдови повідомило про проліт дрону-камікадзе типу "Шахед" через південний регіон країни в напрямку кордону з Румунією.
На території Чернівецької області зранку у вівторок, 25 листопада, несподівано оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотних апаратів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної державної адміністрації Руслана Запаранюка та моніторингові канали.
Яка причина повітряної тривоги на Буковині?
Орієнтовно о 08:25 на території Чернівецького, Вижницького та Дністровського районів оголосили повітряну тривогу через рух безпілотника повз Молдову, який рухався у напрямку Чернівецької області.
Пара БпЛА гуляє по території Молдови неподалік столиці Кишенів,
– пишуть монітори.
Міністерство оборони Молдови зранку у вівторок, 25 листопада, повідомило прикордонну поліцію про проліт повітряним простором Молдови дрону-камікадзе типу "Шахед" в південному регіоні країни.
За даними відомства, БпЛА зафіксували на напрямку Виноградівка – Вулканешти, після чого ціль продовжила рух у бік кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаш, район Кагул, та Вадул-луй-Ісак
За попередньою інформацією, потім він перетнув кордон, увійшовши до повітряного простору Румунії.
Що відомо про нічну атаку?
Уночі у Києві чули вибухи. Туди летіли, попередньо, усі ракети, як "Калібри", так і "Кинджали". Столицю також атакувала балістика. Також з різних напрямків тривала атака ударних дронів-камікадзе.
Ворог завдав ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах регіону. У Білій Церкві, зокрема, пошкоджень зазнав 4-поверховий житловий будинок, 46 людей евакуювали.
Під прицілом ворога був зокрема й Святошинський район Києва. Там зафіксували руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.