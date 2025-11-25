На Буковині неочікувано оголосили тривогу: яка причина

На території Чернівецької області зранку у вівторок, 25 листопада, несподівано оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотних апаратів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної державної адміністрації Руслана Запаранюка та моніторингові канали.

Яка причина повітряної тривоги на Буковині?

Орієнтовно о 08:25 на території Чернівецького, Вижницького та Дністровського районів оголосили повітряну тривогу через рух безпілотника повз Молдову, який рухався у напрямку Чернівецької області.

Пара БпЛА гуляє по території Молдови неподалік столиці Кишенів,

– пишуть монітори.

Міністерство оборони Молдови зранку у вівторок, 25 листопада, повідомило прикордонну поліцію про проліт повітряним простором Молдови дрону-камікадзе типу "Шахед" в південному регіоні країни.

За даними відомства, БпЛА зафіксували на напрямку Виноградівка – Вулканешти, після чого ціль продовжила рух у бік кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаш, район Кагул, та Вадул-луй-Ісак

За попередньою інформацією, потім він перетнув кордон, увійшовши до повітряного простору Румунії.

Що відомо про нічну атаку?