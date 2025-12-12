12 декабря, 10:37
Воздушные силы предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с Ту-95МС
Россия возможно готовится атаковать Украину крылатыми ракетами с самолетов. Военные предупредили об угрозе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Ракеты уже вошли в воздушный проситр Украины.
Смотрите также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Где летят российские ракеты?
Где объявлена воздушная тревога: интерактивная карта
Черниговская область – ракетная опасность. Скоростная цель на Сумщину, курсом на Хотень.
10:44, 12 декабря
10:40, 12 декабря
Черниговская область – ракетная опасность.
Скоростная цель на Сумщину, курсом на Хотень.