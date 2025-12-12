Укр Рус
24 Канал Главные новости Воздушные силы предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с Ту-95МС
12 декабря, 10:37
1

Воздушные силы предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с Ту-95МС

Дарья Смородская

Россия возможно готовится атаковать Украину крылатыми ракетами с самолетов. Военные предупредили об угрозе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Ракеты уже вошли в воздушный проситр Украины.

Смотрите также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Где летят российские ракеты?

Где объявлена воздушная тревога: интерактивная карта

 

10:44, 12 декабря

Черниговская область – ракетная опасность.

10:40, 12 декабря

Скоростная цель на Сумщину, курсом на Хотень.