12 грудня, 10:37
Повітряні сили попередили про загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС
Росія готується атакувати Україну крилатими ракетами з літаків. Військові попередили про загрозу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Ракети вже увійшли в повітряний просітр України.
Де летять російські ракети?
Де оголошено повітряну тривогу: інтерактивна карта
Чернігівська область – ракетна небезпека. Швидкісна ціль на Сумщину, курсом на Хотінь.
10:44, 12 грудня
10:40, 12 грудня
Чернігівська область – ракетна небезпека.
Швидкісна ціль на Сумщину, курсом на Хотінь.