Повітряні сили попередили про загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС

Росія готується атакувати Україну крилатими ракетами з літаків. Військові попередили про загрозу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Ракети вже увійшли в повітряний просітр України.

Де летять російські ракети?

Де оголошено повітряну тривогу: інтерактивна карта