12 грудня, 10:37
Повітряні сили попередили про загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС

Дар'я Смородська

Росія готується атакувати Україну крилатими ракетами з літаків. Військові попередили про загрозу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Ракети вже увійшли в повітряний просітр України.

Де летять російські ракети?

Де оголошено повітряну тривогу: інтерактивна карта

 

10:44, 12 грудня

Чернігівська область – ракетна небезпека.

10:40, 12 грудня

Швидкісна ціль на Сумщину, курсом на Хотінь.