Хотел бы ошибиться, – ветеран честно сказал, верит ли в возвращение границ 1991 года
- Ветеран Владимир Клочко выразил сомнения относительно возвращения к границам 1991 года, но верит в победу Украины в войне.
- Ветеран призывает общество не забывать о масштабах войны и продолжать поддерживать военных на фронте.
Дональд Трамп заявил, что Украина может уступить территории России для завершения войны. Вполне вероятно, что наша страна не сможет выйти на границы 1991 года.
Такое мнение на подкасте "Воин Воли" эксклюзивно для 24 Канала высказал ветеран Владимир Клочко с псевдо "Банкир", заметив, что хотел бы ошибаться. Сейчас украинскому обществу в любом случае нужно сосредоточиться на войне и потребностях фронта.
Верит ли ветеран в возвращение границ 1991 года?
Перед началом полномасштабного вторжения ветеран был убежден, что Россия не пойдет в масштабное наступление. Он даже спорил с друзьями по этому поводу. Однако это произошло.
Поэтому после этого он боится что-то прогнозировать, но верит, что война закончится в пользу Украины – победой. Хотя и считает, что вопрос победы является дискуссионным.
Я сомневаюсь, что мы можем вернуть все оккупированные территории. Видимо, и вернем, но не ближайшие десятилетия. Однако здесь я хотел бы ошибиться,
– подчеркнул "Банкир".
Ветеран добавил, что гражданское население не должно забывать, что масштабная война продолжается, и что на линии фронта происходит настоящий ад. Нужно продолжать помогать и военным, и ветеранам, ведь враг, к сожалению, имеет больше возможностей.
Возвращение к границам 1991 года: что известно?
- Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что Украина и партнеры уже работают над стратегией возвращения всех оккупированных территорий. По его словам, наша страна имеет видение на 10 – 15 лет вперед.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов обсудить вопрос территорий с Владимиром Путиным. Однако украинский лидер будет основывать позицию на законодательстве и не поддержит идеи уступок или обмена земель.
- Валерий Залужный заявил, что украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к границам 1991 года, пока Кремль имеет ресурсы для наступления на фронте. Поэтому сначала нужно уничтожить военно-экономический потенциал России. Такого же мнения является командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес.