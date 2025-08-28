Дональд Трамп заявил, что Украина может уступить территории России для завершения войны. Вполне вероятно, что наша страна не сможет выйти на границы 1991 года.

Такое мнение на подкасте "Воин Воли" эксклюзивно для 24 Канала высказал ветеран Владимир Клочко с псевдо "Банкир", заметив, что хотел бы ошибаться. Сейчас украинскому обществу в любом случае нужно сосредоточиться на войне и потребностях фронта.

Верит ли ветеран в возвращение границ 1991 года?

Перед началом полномасштабного вторжения ветеран был убежден, что Россия не пойдет в масштабное наступление. Он даже спорил с друзьями по этому поводу. Однако это произошло.

Поэтому после этого он боится что-то прогнозировать, но верит, что война закончится в пользу Украины – победой. Хотя и считает, что вопрос победы является дискуссионным.

Я сомневаюсь, что мы можем вернуть все оккупированные территории. Видимо, и вернем, но не ближайшие десятилетия. Однако здесь я хотел бы ошибиться,

– подчеркнул "Банкир".

Ветеран добавил, что гражданское население не должно забывать, что масштабная война продолжается, и что на линии фронта происходит настоящий ад. Нужно продолжать помогать и военным, и ветеранам, ведь враг, к сожалению, имеет больше возможностей.

Возвращение к границам 1991 года: что известно?