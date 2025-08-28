Дональд Трамп заявив, що Україна може поступитись територіями Росії для завершення війни. Цілком ймовірно, що наша країна не зможе вийти на кордони 1991 року.

Таку думку на подкасті "Воїн Волі" ексклюзивно для 24 Каналу висловив ветеран Володимир Клочко з псевдо "Банкір", зауваживши, що хотів би помилятись. Зараз українському суспільству в будь-якому випадку потрібно зосередитись на війні та потребах фронту.

Чи вірить ветеран у повернення кордонів 1991 року?

Перед початком повномасштабного вторгнення ветеран був переконаний, що Росія не піде у масштабний наступ. Він навіть сперечався з друзями щодо цього. Однак це сталось.

Тому після цього він боїться щось прогнозувати, але вірить, що війна закінчиться на користь України – перемогою. Хоча і вважає, що питання перемоги є дискусійним.

Я сумніваюсь, що ми можемо повернути всі окуповані території. Мабуть, і повернемо, але не найближчі десятиріччя. Однак тут я хотів би помилитись,

– наголосив "Банкір".

Ветеран додав, що цивільне населення не має забувати, що масштабна війна триває, і що на лінії фронту відбувається справжнє пекло. Потрібно продовжувати допомагати і військовим, і ветеранам, адже ворог, на жаль, має більше спроможностей.

Повернення до кордонів 1991 року: що відомо?