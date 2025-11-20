Если есть желание служить дальше: адвокат рассказала, как военным вернуться из СОЧ

Во время военного положения военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть, могут вернуться к службе. Для этого нужно официально снять уголовную ответственность, которая накладывается через три дня после совершения СОЧ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката уголовного права юридической компании "Приходько и партнеры" Лилию Мамедову, которую цитирует РБК-Украина.

Смотрите также Какой максимальный возраст для мобилизации в 2025 году: юристы дали окончательное объяснение

Какой алгоритм действий для возвращения военных из СОЧ?

Многие военные во время военного положения идут в СОЧ. Причины для этого разные – нежелание служить, попадание в "плохую" бригаду и желание перевестись из нее в другую, посттравматический синдром и другие проблемы. Однако в любом случае после трех дней отсутствия в части для таких воинов наступает уголовная ответственность. Снять ее возможно, – говорят адвокаты.

Если военный, находясь в СОЧ, хочет закрыть дело против себя и вернуться к службе, то он может добровольно пойти в ту часть или подразделение, который покинул.

В противном случае военный может получить отношение из другой части, где бы он хотел служить.

По словам адвокатов, для того, чтобы вернуться с СОЧ, гражданин должен явиться в территориальное управление ГБР, которое проводит досудебное расследование и сообщить следователю о своем желании вернуться к службе. Тогда следователи и прокуроры проводят необходимые процессуальные действия, суд снимает уголовную ответственность и военный привлекается к службе в той части, из которой получил отношение.

Стоит отметить! Немало случаев показали, что после получения постановления суда должно пройти 7 дней до того, как оно вступит в силу. Затем у военного есть 72 часа, чтобы прибыть на место службы. Таким образом от судебного заседания до начала службы проходит 10 дней.

Лилия Мамедова также рассказала, что совсем недавно она таким образом помогла вернуться военному с СОЧ. Он нанял адвоката и действовал именно по такому алгоритму.

Все прошло успешно, и сейчас клиент освобожден от уголовной ответственности и проходит службу в воинской части, которую выбрал сам,

– рассказала она.

Сколько примерно военных сейчас находятся в СОЧ?