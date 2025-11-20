Якщо є бажання служити далі: адвокатка розповіла, як військовим повернутися із СЗЧ

Під час воєнного стану військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину, можуть повернутися до служби. Для цього потрібно офіційно зняти кримінальну відповідальність, яка накладається через три дні після вчинення СЗЧ.

адвокатку кримінального права юридичної компанії "Приходько та партнери" Лілію Мамедову

Який алгоритм дій для повернення військових із СЗЧ?

Чимало військовийх під час воєнного стану йдуть у СЗЧ. Причини для цього є різні – небажання служити, потрапляння в "погану" бригаду й бажання перевестися з неї в іншу, посттравматичний синдром та інші проблеми. Однак у будь-якому випадку після трьох днів відсутності в частині для таких воїнів настає кримінальна відповідальність. Зняти її можливо, – кажуть адвокати.

Якщо військовий, перебуваючи у СЗЧ, хоче закрити справу проти себе та повернутися до служби, то він може добровільно піти до тієї частини чи підрозділу, який покинув.

У іншому випадку військовий може отримати відношення з іншої частини, де б він хотів служити.

За словами адвокатів, для того, щоб повернутися із СЗЧ, громадянин повинен з'явитися до територіального управління ДБР, яке проводить досудове розслідування та повідомити слідчому про своє бажання повернутися до служби. Тоді слідчі та прокурори проводять необхідні процесуальні дії, суд знімає кримінальну відповідальність і військовий залучається до служби в тій частині, з якої отримав відношення.

Варто зазначити! Чимало випадків показали, що після отримання ухвали суду має пройти 7 днів до того, як вона стане чинною. Потім у військового є 72 години, аби прибути на місце служби. Таким чином від судового засіднання до початку служби проходить 10 днів.

Лілія Мамедова також розповіла, що зовсім нещодавно вона таким чином допомогла повернутися військовому із СЗЧ. Він найняв адвоката та діяв саме за таким алгоритмом.

Все пройшло успішно, і наразі клієнт звільнений від кримінальної відповідальності та проходить службу у військовій частині, яку обрав сам,

– розповіла вона.

