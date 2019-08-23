Впервые девушки-танкисты присягнули на верность украинскому народу: эффектные фото

В Харькове присягнули на верность украинскому народу будущие танкисты. Среди курсантов Военного института танковых войск впервые будут девушки. Их пятеро, и они уже примерили военные сапоги и прошли курс молодого бойца.

Окопы, взрывы, марш-бросок и полоса препятствий. 10 дней назад все это преодолевали не только парни-поступающие, но и девушки. Впервые профессия танкиста перестала быть "мужской" – в Военном институте танковых войск позволили женщинам учиться.

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17-летняя Мария выдержала все эти экзамены на отлично и сейчас принимает присягу. Отец курсантки – связист в отставке, прошел АТО, дедушка был летчиком. Теперь в семье будут и танкисты.

Мария окончила два курса медицинской академии, мечтала быть врачом, а потом позвонила нам из военкомата и сказала, что она хочет быть военной,

– сказала мать курсантки Людмила Сергеева.

Отец заметил, что сначала не поверили в слова дочери, подумав, что это шутка. Опасений у родителей нет, ведь они верят в дочку и поддерживают ее.



Курсантка Мария Сергеева

В строю еще три девушки. Шутят о том, что едва нашли маленькую униформу и сапоги 35 размера. Но ни это, ни многотонный танк желание учиться не отбили. А самым сложным этапом была обкатка танком. Это один из самых ответственных элементов в становлении воина. Для этого он ложится в окоп, а над бойцом проезжает многотонный танк.

Да, девочкам сложно получить свое место. Надо показать себя с первых дней. Доказать, что ты сильная,

– объяснила Мария.

Инструкторы же заявили, что некоторые нормативы курсантки сдали лучше парней.

Подготовка будущих танкистов

Стоит добавить, что только с 2016 года женщин допустили учиться на ранее закрытых военных специальностях, в том числе и на танкистов. Законодательно эти права закрепили только в 2018 году. Поэтому учебные заведения понемногу открывают свои двери для девушек.