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      Впервые в Украине: скандальный дом без документов начали сносить во Львове

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      Скандальное строительство начали сносить во Львове. Семиэтажное здание строили без документов и разрешений. И это первый случай в Украине, когда демонтируют дом такого размера. Там уже сняли крышу и вынули оконные рамы.

      Дом стоит на приватизированном участке. Поэтому передать его в коммунальную собственность невозможно. А вот получить все градостроительные ограничения и проект застройщик планировал уже после завершения работ.

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      Лычаковский районный суд, апелляционный, и даже Верховный суд рассматривали дело этого самостроя на улице Лычаковской, 259. Все судебные инстанции отказались узаконить его.

      Был предоставлен должнику срок для самостоятельного исполнения. Однако, должник его не исполнил. Были приняты штрафные санкции. Подано заявление в правоохранительные органы. По состоянию на сегодня снесена кровля и проводится разрушение несущих строительных конструкций,
      – отметил руководитель исполнительной службы Лычаковского района Игорь Шургот.

      Прецедентов сноса многоквартирного дома такого размера, построенного без документов, в Украине еще не было. Исполнительный комитет Львовского городского совета выделил на это три миллиона гривен. Качество строительства этой новостройки поразило даже опытных экспертов.

      Он не пригоден для дальнейшего, он не сможет нести на себе нагрузку, которая может быть на него возложена. И штукатурка, и стяжка, и мебель. Фундамент имеет трещину. Один угол дома – в аварийном состоянии. Он наклонился,
      – отметил руководитель юридического отдела Гаск Львова Святослав Киндратив.

      Никто из потенциальных жильцов этой высотки из-за сноса не пострадал. Ведь, ни одной квартиры застройщику так и не удалось продать.

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      Кровля и часть перестенков в данном самострое уже развалены. Для этого на верхние этажи подняли спецтехнику.

      Скандальний самобуд знесли у Львові

      Дом уже в процессе сноса

      Скандальний самобуд знесли у Львові
      Никто из людей не пострадает, ведь застройщик еще не продал квартиры

      Соседи, которые живут рядом с этой многоэтажкой в частном секторе, говорят, для них – это дом-загадка. Все время, пока он стоял, все размышляли, заселят его или таки снесут. Однако, кое-кто осуждает именно такой финал этого самостроя, мол, решение его снести нивелирует труд строителей.

      Если нет канализации, то вопрос: как столько людей могут проживать в таком доме. Вопрос, почему столько лет эта история длится и почему только сейчас его сносят?
      - прокомментировала местная жительница Тадея.

      blog_ava
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      Теги: Новости недвижимости Новости Украины Новости недвижимости Украины Строительство Новости Львова
      Источник: 24 канал
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