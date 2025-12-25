Враг бьет дронами по Украине: в Одессе и Сумах прогремели взрывы
- Российская армия запустила дроны по Одесской области и Сумах, вызвав взрывы.
- В регионах работают силы ПВО, и жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Ночью 25 декабря российская армия запустила группы дронов по разным областям Украины. Под ударом снова оказалось Одесская область, а также было шумно в Сумах.
Об этом сообщает 24 Канал. Во многих регионах продолжается воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Одессе и Сумах 25 декабря?
Жители Сум сообщили о взрывах во время воздушной тревоги в 00:14. В Одессе громко было чуть позже – в 00:18. Перед этим Воздушные Силы писали о движении дронов с севера на Сумщине и в Одесской области – с Днестровского лимана.
Мониторинговые каналы тем временем пишут о большом количестве дронов на территории Одесской области. Враг продолжает атаку. Новая группа движется на Черноморск. В регионах работают силы ПВО.
Сейчас о последствиях атаки дронами не сообщается.
Жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.
Когда в последний раз россияне атаковали Одессу и Сумы?
Одесскую область враг атакует чуть ли не ежедневно. Так вечером 22 декабря Одессу атаковали ударными БПЛА. Эпицентром удара стала припортовая инфраструктура и гражданское судно.
Под постоянными обстрелами находится и Сумская область. 23 декабря российская армия ударила по Белополью, что стало причиной перебоев с электроснабжением.
Спасатели в Одесской области несколько дней тушили пожар после российских атак на предприятие. Однако новые удары врага по тому же месту помешали работе. К счастью, специалисты ГСЧС не пострадали.