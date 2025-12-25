Ворог б'є дронами по Україні: в Одесі та Сумах прогриміли вибухи

Вночі 25 грудня російська армія запустила групи дронів по різних областях України. Під ударом знову опинилося Одеська область, а також було гучно в Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал. У багатьох регіонах триває повітряна тривога.

Що відомо про вибухи в Одесі та Сумах 25 грудня?

Жителі Сум повідомили про вибухи під час повітряної тривоги о 00:14. В Одесі гучно було трохи пізніше – о 00:18. Перед цим Повітряні Сили писали про рух дронів із півночі на Сумщині та на Одещині – з Дністровського лиману.

Моніторингові канали тим часом пишуть про велику кількість дронів на території Одеської області. Ворог продовжує атаку. Нова група рухається на Чорноморськ. В регіонах працюють сили ППО.

Наразі про наслідки атаки дронами не повідомляється.

Жителів закликають перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

Коли востаннє росіяни атакували Одесу та Суми?