Ворог б'є дронами по Україні: в Одесі та Сумах прогриміли вибухи
- Російська армія запустила дрони по Одеській області та Сумах, спричинивши вибухи.
- У регіонах працюють сили ППО, і жителів закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Вночі 25 грудня російська армія запустила групи дронів по різних областях України. Під ударом знову опинилося Одеська область, а також було гучно в Сумах.
Про це повідомляє 24 Канал. У багатьох регіонах триває повітряна тривога.
Що відомо про вибухи в Одесі та Сумах 25 грудня?
Жителі Сум повідомили про вибухи під час повітряної тривоги о 00:14. В Одесі гучно було трохи пізніше – о 00:18. Перед цим Повітряні Сили писали про рух дронів із півночі на Сумщині та на Одещині – з Дністровського лиману.
Моніторингові канали тим часом пишуть про велику кількість дронів на території Одеської області. Ворог продовжує атаку. Нова група рухається на Чорноморськ. В регіонах працюють сили ППО.
Наразі про наслідки атаки дронами не повідомляється.
Жителів закликають перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.
Коли востаннє росіяни атакували Одесу та Суми?
Одеську область ворог атакує ледь не щодня. Так ввечері 22 грудня Одесу атакували ударними БпЛА. Епіцентром удару стала припортова інфраструктура та цивільне судно.
Під постійними обстрілами перебуває й Сумська область. 23 грудня російська армія вдарила по Білопіллю, що стало причиною перебої з електропостачанням.
Рятувальники в Одеській області кілька днів гасили пожежу після російських атак на підприємство. Однак нові удари ворога по тому ж місцю завадили роботі. На щастя, фахівці ДСНС не постраждали.