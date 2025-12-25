Об этом сообщает 24 Канал. Во многих регионах продолжается воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Одессе и Сумах 25 декабря?

Жители Сум сообщили о взрывах во время воздушной тревоги в 00:14. В Одессе громко было чуть позже – в 00:18. Перед этим Воздушные Силы писали о движении дронов с севера на Сумщине и в Одесской области – с Днестровского лимана.

Мониторинговые каналы тем временем пишут о большом количестве дронов на территории Одесской области. Враг продолжает атаку. Новая группа движется на Черноморск. В регионах работают силы ПВО.

Сейчас о последствиях атаки дронами не сообщается.

Жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

Когда в последний раз россияне атаковали Одессу и Сумы?