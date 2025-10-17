Укр Рус
17 октября, 00:16
Враг бьет "Шахедами" по Кривому Рогу: в городе прогремело более 10 взрывов

Татьяна Бабич

Ночью 17 октября в Кривом Роге прогремели взрывы. Город под атакой ударных дронов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Город под ударом вражеских ударных БПЛА. Об атаке сообщали также в населенном пункте Лозоватка. 

Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом, 
– написал Вилкул. 

Воздушные силы в 23:55 предупреждали о дроновой угрозе. 

Последние вражеские атаки на Днепропетровщину

  • В ночь на 15 октября российские войска осуществили атаку дронами на Павлоград и Каменское. Воздушные силы ВСУ сообщили о масштабной атаке ударных беспилотников, которые двигались северо-восточным курсом мимо Никополя.
  • В результате атаки в Днепропетровской области возникли пожары, была повреждена энергетическая инфраструктура, известно об одном пострадавшем. Никопольская, Покровская и Марганецкая общины подверглись ударам FPV-дронов и РСЗО "Град".