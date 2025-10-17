Ворог б'є "Шахедами" по Кривому Рогу: у місті прогриміло понад 10 вибухів
- В ніч на 17 жовтня Кривий Ріг зазнав атаки ударних дронів.
Місцеві чули понад 10 вибухів.
Вночі 17 жовтня в Кривому Розі прогриміли вибухи. Місто під атакою ударних дронів.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Що відомо про вибухи в Кривому Розі?
Місто під ударом ворожих ударних БпЛА. Про атаку повідомляли також у населеному пункті Лозуватка.
Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом,
– написав Вілкул.
Повітряні сили о 23:55 попереджали про дронову загрозу.
Останні ворожі атаки на Дніпропетровщину
У ніч на 15 жовтня російські війська здійснили атаку дронами на Павлоград і Кам'янське. Повітряні сили ЗСУ повідомили про масштабну атаку ударних безпілотників, які рухалися північно-східним курсом повз Нікополь.
Унаслідок атаки на Дніпропетровщині виникли пожежі, було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, відомо про одного постраждалого. Нікопольщина, Покровська та Марганецька громади були під ударом FPV-дронів і РСЗВ "Град".
Крім того, через російські удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області виникають проблеми зі світлом. В регіоні неодноразово вводили аварійні відключення.