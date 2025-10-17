Укр Рус
17 жовтня, 00:16
Ворог б'є "Шахедами" по Кривому Рогу: у місті прогриміло понад 10 вибухів

Тетяна Бабич
Основні тези
  • В ніч на 17 жовтня Кривий Ріг зазнав атаки ударних дронів.

  • Місцеві чули понад 10 вибухів.

     

Вночі 17 жовтня в Кривому Розі прогриміли вибухи. Місто під атакою ударних дронів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Що відомо про вибухи в Кривому Розі?

Місто під ударом ворожих ударних БпЛА. Про атаку повідомляли також у населеному пункті Лозуватка.

Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом,
– написав Вілкул.

Повітряні сили о 23:55 попереджали про дронову загрозу.

Останні ворожі атаки на Дніпропетровщину

  • У ніч на 15 жовтня російські війська здійснили атаку дронами на Павлоград і Кам'янське. Повітряні сили ЗСУ повідомили про масштабну атаку ударних безпілотників, які рухалися північно-східним курсом повз Нікополь.

  • Унаслідок атаки на Дніпропетровщині виникли пожежі, було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, відомо про одного постраждалого. Нікопольщина, Покровська та Марганецька громади були під ударом FPV-дронів і РСЗВ "Град".

  • Крім того, через російські удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області виникають проблеми зі світлом. В регіоні неодноразово вводили аварійні відключення.