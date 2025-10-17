Вночі 17 жовтня в Кривому Розі прогриміли вибухи. Місто під атакою ударних дронів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Україну знову атакують російські БпЛА: в яких регіонах існує загроза удару

Що відомо про вибухи в Кривому Розі?

Місто під ударом ворожих ударних БпЛА. Про атаку повідомляли також у населеному пункті Лозуватка.

Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом,

– написав Вілкул.

Повітряні сили о 23:55 попереджали про дронову загрозу.

