13 марта, 08:21
Обновлено - 08:51, 13 марта

Враг может готовить обстрел, – СНБО

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Россия, вероятно, готовится к новому удару по Украине, предупреждает СНБО.
  • Украинцев призывают быть внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни.

Россия, вероятно, готовится к новому удару по Украине. Украинцев призывают быть внимательными к тревогам.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Что известно о возможном обстреле?

В СНБО 13 марта призвали быть внимательными к воздушным тревогам в Украине. Особенно важно учитывать их в ближайшие дни. 

По словам Коваленко, Россия может подготовить новую воздушную атаку на украинские города. 

"Поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни", – добавили в СНБО. 

Каковы последствия последних атак россиян? 

  • По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 13 марта силы ПВО сбили 117 из 127 запущенных Россией воздушных целей. В частности, враг атаковал баллистикой. Попадание фиксируют на 7 локациях. 

  • Накануне во время атаки российских БПЛА раздавались взрывы в Николаеве

  • 11 марта россияне били КАБами по Запорожью. В результате ударов по жилой застройке пострадали 12 человек, сообщили в Запорожской ОВА.