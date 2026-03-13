Враг может готовить обстрел, – СНБО
- Россия, вероятно, готовится к новому удару по Украине, предупреждает СНБО.
- Украинцев призывают быть внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни.
Россия, вероятно, готовится к новому удару по Украине. Украинцев призывают быть внимательными к тревогам.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
Что известно о возможном обстреле?
В СНБО 13 марта призвали быть внимательными к воздушным тревогам в Украине. Особенно важно учитывать их в ближайшие дни.
По словам Коваленко, Россия может подготовить новую воздушную атаку на украинские города.
"Поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни", – добавили в СНБО.
Каковы последствия последних атак россиян?
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 13 марта силы ПВО сбили 117 из 127 запущенных Россией воздушных целей. В частности, враг атаковал баллистикой. Попадание фиксируют на 7 локациях.
Накануне во время атаки российских БПЛА раздавались взрывы в Николаеве.
11 марта россияне били КАБами по Запорожью. В результате ударов по жилой застройке пострадали 12 человек, сообщили в Запорожской ОВА.