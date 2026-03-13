Враг может готовить обстрел, – СНБО

Россия, вероятно, готовится к новому удару по Украине. Украинцев призывают быть внимательными к тревогам.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Что известно о возможном обстреле?

В СНБО 13 марта призвали быть внимательными к воздушным тревогам в Украине. Особенно важно учитывать их в ближайшие дни.

По словам Коваленко, Россия может подготовить новую воздушную атаку на украинские города.

"Поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни", – добавили в СНБО.

Каковы последствия последних атак россиян?