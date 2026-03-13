Ворог може готувати обстріл, – РНБО

Росія, ймовірно, готується до нового удару по Україні. Українців закликають бути уважними до тривог.

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Дивіться також Ворог гатив балістикою та ударними БпЛА: скільки цілей збила українська ППО

Що відомо про можливий обстріл?

У РНБО закликали бути уважними до повітряних тривог. Особливо важливо зважати на них найближчими днями.

За словами Коваленка, Росія може готувати нову повітряну атаку на українські міста.

"Тому будьте уважні до тривог, особливо в ці дні", – додали у РНБО.

Які наслідки останніх атак росіян?