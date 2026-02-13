Враг терроризирует "Шахедами": на Киевщине прогремели взрывы

Днем Россия продолжила атаковать Украину дронами. В Киевской области было громко.

В нескольких областях, в частности, Киевской, объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 13:08 КОВА сообщили о взрывах в регионе.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении властей.

Также там призвали жителей области не покидать укрытия до отбоя и не снимать работу противовоздушной обороны.

Перед тем, как на Киевщине раздались взрывы, Воздушные силы сообщали о вражеских дронах, которые двигались с запада Черниговщины на Киевское водохранилище, а также БПЛА, которые с северо-запада Киевской области направлялись на Житомирщину.

По состоянию на 13:23:

группа БПЛА на севере Черниговской области двигается вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области.

несколько групп БПЛА на севере Киевщины и Житомирщины двигаются вдоль границы с Беларусью на запад.

Каковы последствия последних атак России на Украину?