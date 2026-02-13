В нескольких областях, в частности, Киевской, объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.
Смотрите также Украина разработала лазерную систему ПВО Sunray, – The Atlantic
Что известно о взрывах в Киевской области?
В 13:08 КОВА сообщили о взрывах в регионе.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,
– говорится в сообщении властей.
Также там призвали жителей области не покидать укрытия до отбоя и не снимать работу противовоздушной обороны.
Перед тем, как на Киевщине раздались взрывы, Воздушные силы сообщали о вражеских дронах, которые двигались с запада Черниговщины на Киевское водохранилище, а также БПЛА, которые с северо-запада Киевской области направлялись на Житомирщину.
По состоянию на 13:23:
- группа БПЛА на севере Черниговской области двигается вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области.
- несколько групп БПЛА на севере Киевщины и Житомирщины двигаются вдоль границы с Беларусью на запад.
Каковы последствия последних атак России на Украину?
- Ночью 13 февраля враг снова нанес удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения очень серьезны. Ремонт потребуется длительное время. Повреждена также портовая, жилая и промышленная инфраструктура. Сейчас известно об 1 погибшей и 6 пострадавших.
- Российские дроны "Шахед" утром 13 февраля атаковали Николаевщину, повредив энергетическую инфраструктуру. В результате атаки в некоторых населенных пунктах Баштанского района пропал свет.
- Поздним вечером 12 февраля российские войска атаковали населенные пункты Запорожского района беспилотниками. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина. Из-за попадания занялось жилое здание.