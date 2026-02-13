У кількох областях, зокрема Київській, оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.
Що відомо про вибухи на Київщині?
О 13:08 КОВА повідомила про вибухи в регіоні.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– йдеться у повідомленні влади.
Також там закликали мешканців області не залишати укриттів до відбою і не фотографувати роботу протиповітряної оборони.
Перед тим, як на Київщині пролунали вибухи, Повітряні сили повідомляли про ворожі дрони, які рухалися із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, а також БпЛА, які з північного заходу Київської області прямували на Житомирщину.
Станом на 13:23
- група БпЛА на півночі Чернігівської області рухається уздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київщини.
- Кілька груп БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.
Які наслідки останніх атак Росії на Україну?
- Вночі 13 лютого ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу. Пошкоджено також портову, житлову й промислову інфраструктуру. Наразі відомо про 1 загиблу та 6 постраждалих.
- Російські дрони "Шахед" вранці 13 лютого атакували Миколаївщину, пошкодивши енергетичну інфраструктуру. У результаті атаки в деяких населених пунктах Баштанського району зникло світло.
- Пізно ввечері 12 лютого російські війська атакували населені пункти Запорізького району безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік. Через влучання зайнялася житлова будівля.