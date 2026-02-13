Укр Рус
24 Канал Новини України Ворог тероризує "Шахедами": на Київщині пролунали вибухи
13 лютого, 13:10
2

Ворог тероризує "Шахедами": на Київщині пролунали вибухи

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 13 лютого вдень у Київській області пролунали вибухи.
  • Регіон атакують дрони.

Вдень Росія продовжила атакувати Україну дронами. На Київщині було гучно.

У кількох областях, зокрема Київській, оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

Дивіться також Україна розробила лазерну систему ППО Sunray, – The Atlantic 

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 13:08 КОВА повідомила про вибухи в регіоні.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
 – йдеться у повідомленні влади.

Також там закликали мешканців області не залишати укриттів до відбою і не фотографувати роботу протиповітряної оборони.

Перед тим, як на Київщині пролунали вибухи, Повітряні сили повідомляли про ворожі дрони, які рухалися із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, а також БпЛА, які з північного заходу Київської області прямували на Житомирщину.

Станом на 13:23 

  • група БпЛА на півночі Чернігівської області рухається уздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київщини.
  • Кілька груп БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?

  • Вночі 13 лютого ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу. Пошкоджено також портову, житлову й промислову інфраструктуру. Наразі відомо про 1 загиблу та 6 постраждалих.
  • Російські дрони "Шахед" вранці 13 лютого атакували Миколаївщину, пошкодивши енергетичну інфраструктуру. У результаті атаки в деяких населених пунктах Баштанського району зникло світло.
  • Пізно ввечері 12 лютого російські війська атакували населені пункти Запорізького району безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік. Через влучання зайнялася житлова будівля.