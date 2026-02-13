Ворог тероризує "Шахедами": на Київщині пролунали вибухи

Вдень Росія продовжила атакувати Україну дронами. На Київщині було гучно.

У кількох областях, зокрема Київській, оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 13:08 КОВА повідомила про вибухи в регіоні.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– йдеться у повідомленні влади.

Також там закликали мешканців області не залишати укриттів до відбою і не фотографувати роботу протиповітряної оборони.

Перед тим, як на Київщині пролунали вибухи, Повітряні сили повідомляли про ворожі дрони, які рухалися із заходу Чернігівщини на Київське водосховище, а також БпЛА, які з північного заходу Київської області прямували на Житомирщину.

Станом на 13:23

група БпЛА на півночі Чернігівської області рухається уздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київщини.

Кілька груп БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?