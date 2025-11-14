Пользуются этим, – в бригаде "Рубеж" сказали, как россиянам удается сунуться в Покровск

Ситуация в Покровске по сравнению с прошлой неделей усложнилась. Противник проникает в город, накапливает огромные ресурсы. Относительно Мирнограда, враг хочет отрезать его от логистического сообщения, путей проведения ротаций.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что Россия использует на этом направлении большое количество средств и живой силы.

Смотрите также Не хватает одного, – в бригаде "Рубеж" назвали самую большую проблему Покровского направления

Какие тактики применяет враг, чтобы проникнуть в Покровск?

Российские войска пытаются проходить в пространстве между позициями, боевыми порядками украинских подразделений, стремятся заходить как можно дальше в тыл, делать там засады, усложнять ведение оборонительного боя на этом участке. Сейчас, по словам Гриценко, из-за погодных условий, в частности туманности и дождей, врагу это удается, ведь дроны в такую погоду не летают.

"Пользуются этим, именно в это время можно проходить линию обороны, которая по состоянию на сейчас не насыщена пехотой на том уровне, на котором это должно быть, чтобы держать эту линию без средств воздушной аэроразведки. Противник применяет множество тактик: просачивание малыми пехотными группами, использование бронетехники, легкой колесной, мотоциклетной", – рассказал Гриценко.

Какая ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации: смотрите на карте

На днях россияне сняли, как на мотоциклах и легковушках под покровом тумана продвигались в Покровск. Видео распространилось в соцсетях, впоследствии появилось другое – как СОУ разбили эту пехоту.

Впоследствии так называемые российские военкоры сетовали на то, что не стоит размещать такие видео, потому что якобы украинские защитники благодаря этому оперативно устанавливают местонахождение таких российских групп и уничтожают их. Однако Гриценко выразил сомнение, что это произошло из-за опубликованного видео, потому что, с его слов, СОУ именно на этом отрезке постоянно находятся в готовности, а такие заезды россиян там ежедневные.

Каждый день какая-то небольшая мотогруппа или эти переделанные под пикапы "буханки" пытаются подъехать к нашему переднему краю. Это видео не повлияло на скорость их уничтожения, потому что всегда наши FPV-шники готовы, особенно, когда туман. Мы знаем, насколько враг коварный,

– подчеркнул Гриценко.

Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" рассказал, что был случай, когда на его бригаду ехала российская группа на переделанных "Жигулях". Наши защитники отработали по ним с 5-килограммовой противотанковой ракетой.

Бои за Покровск: что происходит на этом направлении?