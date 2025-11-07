В районе Запорожской АЭС ввели временное прекращение огня

В пятницу, 7 ноября, возле временно оккупированной Запорожской АЭС удалось установить временное перемирие. Там планируют провести ремонтные работы на резервной линии электропередач.

Этот объект мощностью 330 кВ обеспечивал всю станцию электроэнергией и сейчас нуждается в восстановлении. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Какова причина локального перемирия возле ЗАЭС?

В МАГАТЭ проинформировали, что утром 7 ноября вблизи поврежденного участка уже начались подготовительные мероприятия, там проходило разминированием территории и оценка состояния линии.

Непосредственно ремонт планируют начать 8 ноября. По данным агентства, восстановление касается линии "Ферросплавная-1", поврежденной еще шесть месяцев назад.

Заметьте! Ее подключение позволит ЗАЭС снова иметь два независимых источника питания. Речь идет об основной линии мощностью 750 кВ, а также резервной на 330 кВ. За работами будет наблюдать команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на объекте.

В организации напомнили, что предварительное восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС две недели назад также стало возможным благодаря временным договоренностям о прекращении огня, согласованным с привлечением агентства.

Первоначальный план предусматривал одновременное восстановление двух линий.

Однако во время ремонта магистрали 750 кВ нашли дополнительные повреждения резервной линии ближе к станции – в зоне, которая не входила в предварительно согласованные границы перемирия. Собственно, это и вызвало задержку работ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после длительных консультаций с представителями Украины и России удалось достичь новой договоренности о временном прекращении огня.

Это позволит завершить ремонт 330-киловольтной линии в ближайшие дни.

Мы надеемся, что ее подключение станет важным шагом для повышения уровня ядерной безопасности и устойчивости станции,

– подчеркнул Гросси.

Что известно об обстановке на ЗАЭС?