Укр Рус
24 Канал Новости Украины В районе Запорожской АЭС ввели временное прекращение огня
7 ноября, 18:27
4

В районе Запорожской АЭС ввели временное прекращение огня

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В районе ЗАЭС ввели временное перемирие для проведения ремонтных работ на запасной линии электропередач.
  • Сотрудники МАГАТЭ будут следить за выполнением условий прекращения огня и восстановления объекта.

В пятницу, 7 ноября, возле временно оккупированной Запорожской АЭС удалось установить временное перемирие. Там планируют провести ремонтные работы на резервной линии электропередач.

Этот объект мощностью 330 кВ обеспечивал всю станцию электроэнергией и сейчас нуждается в восстановлении. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

К теме Российские удары по подстанциям АЭС Украины не произошли бы без помощи Росатома, – МИД

Какова причина локального перемирия возле ЗАЭС?

В МАГАТЭ проинформировали, что утром 7 ноября вблизи поврежденного участка уже начались подготовительные мероприятия, там проходило разминированием территории и оценка состояния линии.

Непосредственно ремонт планируют начать 8 ноября. По данным агентства, восстановление касается линии "Ферросплавная-1", поврежденной еще шесть месяцев назад.

Заметьте! Ее подключение позволит ЗАЭС снова иметь два независимых источника питания. Речь идет об основной линии мощностью 750 кВ, а также резервной на 330 кВ. За работами будет наблюдать команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на объекте.

В организации напомнили, что предварительное восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС две недели назад также стало возможным благодаря временным договоренностям о прекращении огня, согласованным с привлечением агентства.

Первоначальный план предусматривал одновременное восстановление двух линий.

Однако во время ремонта магистрали 750 кВ нашли дополнительные повреждения резервной линии ближе к станции – в зоне, которая не входила в предварительно согласованные границы перемирия. Собственно, это и вызвало задержку работ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после длительных консультаций с представителями Украины и России удалось достичь новой договоренности о временном прекращении огня.

Это позволит завершить ремонт 330-киловольтной линии в ближайшие дни.

Мы надеемся, что ее подключение станет важным шагом для повышения уровня ядерной безопасности и устойчивости станции,
– подчеркнул Гросси.

Что известно об обстановке на ЗАЭС?

  • Накануне, российские пропагандистские ресурсы распространили очередную волну фейковых сообщений, утверждая, якобы страны НАТО готовят специальную операцию на временно оккупированной ЗАЭС, которая может привести к ядерной катастрофе.

  • Украинские специалисты призывают относиться к таким заявлениям с максимальной осторожностью, ведь они имеют все признаки информационно-психологической операции.

  • В частности генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что Россия часто прибегает к подобным провокациям именно в те периоды, когда терпит поражения на фронте или не может достичь своих целей военным путем.

  • По мнению эксперта по вопросам ядерной энергетики Ольги Кошарной, эти заявления являются частью скоординированной информационной кампании Кремля, направленной на формирование образа внешнего врага и оправдание собственного присутствия на ЗАЭС. Она отмечает, что таким образом Россия пытается легитимизировать свой захват объекта и переложить ответственность за риски на другие государства.