Украинское правительство приняло порядок по автоматизации выдачи повесток. Теперь их смогут печатать Минобороны, областные ТЦК и государственные полиграфические предприятия, имеющие стратегическое значение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины № 1062 от 1 сентября 2025 года. Детали также объяснил народный депутат Александр Федиенко.

Кто теперь будет печатать повестки?

Законодательство централизовало печать повесток. Теперь это будут делать Минобороны, областные ТЦК (а также Киевский городской ТЦК) и государственные предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства в полиграфической отрасли.

Повестки будут печататься на основании соответствующих договоров.

Запускается механизм обмена информацией между различными реестрами, которые могут влиять на соответствующую процедуру. То есть все данные берут из реестров ВС, а не с бумажных носителей,

– также добавил Федиенко.

К слову, говорится также о новом порядке выдачи повесток, который упрощает процесс мобилизации и устраняет юридические пробелы. По словам нардепа, отныне Укрпочта или другой почтовый оператор будет доставлять повестки заказными письмами, что юридически приравнивается к личному вручению. Это устраняет "лазейку", когда адвокаты могли оспаривать вручение по почте.

