Український уряд ухвалив порядок з автоматизації видачі повісток. Тепер їх зможуть друкувати Міноборони, обласні ТЦК і державні поліграфічні підприємства, що мають стратегічне значення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України № 1062 від 1 вересня 2025 року. Деталі також пояснив народний депутат Олександр Федієнко.

Дивіться також У Зеленського пояснили, коли усім чоловікам дозволять виїжджати за кордон

Хто тепер друкуватиме повістки?

Законодавство централізувало друк повісток. Тепер це робитимуть Міноборони, обласні ТЦК (а також Київський міський ТЦК) і державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави в поліграфічній галузі.

Повістки друкуватимуть на підставі відповідних договорів.

Запускається механізм обміну інформацією між різноманітними реєстрами, які можуть впливати на відповідну процедуру. Тобто всі дані беруть із реєстрів ВС, а не з паперових носіїв,

– також додав Федієнко.

До слова, йдеться також про новий порядок видачі повісток, який спрощує процес мобілізації та усуває юридичні прогалини. За словами нардепа, відтепер Укрпошта або інший поштовий оператор доставлятиме повістки рекомендованими листами, що юридично прирівнюється до особистого вручення. Це усуває "лазівку", коли адвокати могли оскаржувати вручення поштою.

Мобілізація в Україні: головні новини